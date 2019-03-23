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رياضة

محاضرة نظرية للاعبي الأهلي على هامش مران اليوم

السبت 23/مارس/2019 - 12:32 م
الأهلي
الأهلي
عبدالحكيم أبوعلم
يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت.

وتشهد الجلسة، الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة جمهورية شبين الودية التي أقيمت أمس وحسمها الفريق بثنائية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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