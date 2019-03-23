التعليم تنظم مسابقة لإلقاء الشعر لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية

نظمت الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة لإلقاء الشعر على مستوى الجمهورية وذلك على مسرح اتحاد الطلاب بالعجوزة، بحضور ما يقرب من 60 طالبا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية.





جاء ذلك في إطار اهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالأنشطة الطلابية والتي تعمل على تعزيز روح الإبداع لدى الطلاب.





وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية: إن الوزارة تقف وراء أبنائها الموهوبين في شتي مجالات الأنشطة للكشف عن المبدعين منهم ودعمهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



