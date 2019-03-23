أهالى تقسيم أباظة بالمريوطية يستغيثون من الغرق فى مياه الصرف

بعث القارئ "محمد ياسر" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، رسالة يشكو فيها من انتشار مياه الصرف الصحى بمنطقة تقسيم أباظة بالمريوطية.



وٱوضح " ثابت" أن "منطقة تقسيم أباظة بالتحديد فى شارع استوديو مصر تعانى من انتشار مياه الصرف الصحى، ما يفسد المظهر الحضارى للحى، فضلا عن انتشار الأمراض"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



