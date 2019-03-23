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رياضة

زميل محمد صلاح يقود البرازيل أمام بنما في مباراة ودية

السبت 23/مارس/2019 - 06:45 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أعلن تيتي ، المدير الفني للمنتخب البرازيلي ، تشكيل منتخب بلاده وذلك لملاقاة نظيره بنما في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات السيلساو لكوبا أمريكا 2019.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: إيديرسون مواريش

خط الدفاع:فاجنر - إيدير ميليتاو - جواو ميراندا- أليكس تيليس

خط الوسط: أرثر- كاسميرو - لوكاس باكيتا

خط الهجوم: ريتشارلسون- فيليبي كوتينيو - روبيرتو فيرمينو

وتقام المباراة في السابعة من مساء اليوم على ملعب إستاديو دي دراجاو ببورتو في البرتغال.

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