زميل محمد صلاح يقود البرازيل أمام بنما في مباراة ودية

أعلن تيتي ، المدير الفني للمنتخب البرازيلي ، تشكيل منتخب بلاده وذلك لملاقاة نظيره بنما في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات السيلساو لكوبا أمريكا 2019.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: إيديرسون مواريش
خط الدفاع:فاجنر - إيدير ميليتاو - جواو ميراندا- أليكس تيليس
خط الوسط: أرثر- كاسميرو - لوكاس باكيتا
خط الهجوم: ريتشارلسون- فيليبي كوتينيو - روبيرتو فيرمينو
وتقام المباراة في السابعة من مساء اليوم على ملعب إستاديو دي دراجاو ببورتو في البرتغال.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: إيديرسون مواريش
خط الدفاع:فاجنر - إيدير ميليتاو - جواو ميراندا- أليكس تيليس
خط الوسط: أرثر- كاسميرو - لوكاس باكيتا
خط الهجوم: ريتشارلسون- فيليبي كوتينيو - روبيرتو فيرمينو
وتقام المباراة في السابعة من مساء اليوم على ملعب إستاديو دي دراجاو ببورتو في البرتغال.