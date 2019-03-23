زميل محمد صلاح يقود البرازيل أمام بنما في مباراة ودية

أعلن تيتي ، المدير الفني للمنتخب البرازيلي ، تشكيل منتخب بلاده وذلك لملاقاة نظيره بنما في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات السيلساو لكوبا أمريكا 2019.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: إيديرسون مواريش



خط الدفاع:فاجنر - إيدير ميليتاو - جواو ميراندا- أليكس تيليس



خط الوسط: أرثر- كاسميرو - لوكاس باكيتا



خط الهجوم: ريتشارلسون- فيليبي كوتينيو - روبيرتو فيرمينو



وتقام المباراة في السابعة من مساء اليوم على ملعب إستاديو دي دراجاو ببورتو في البرتغال.