الليلة.. أحمد أيوب يتحدث عن لقاء مصر والنيجر وقمة الأهلى والزمالك على صدى البلد

يحل أحمد أيوب المدرب العام السابق لفريق الأهلي، ضيفًا مساء اليوم السبت، على برنامج "الماتش" الذي يُذاع عبر قناة صدى البلد.



ويتحدث أيوب عن مباراة منتخب مصر والنيجر، التي أقيمت اليوم في الجولة الأخيرة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي انتهت بالتعادل الايجابي لكل فريق وعن توقعاته لقمة الأهلي والزمالك المرتقبة والمقرر لها يوم 30 مارس الجاري على ملعب برج العرب في الإسكندرية.



برنامج "الماتش" يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، ويرأس تحريره الناقد الرياضي أحمد جلال، ويُعرض عبر شاشة "صدى البلد" 4 أيام أسبوعيًا من السبت للثلاثاء لمدة ساعتين، من الحادية عشر مساءً وحتى الواحدة صباحًا.