ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الليلة.. أحمد أيوب يتحدث عن لقاء مصر والنيجر وقمة الأهلى والزمالك على صدى البلد

السبت 23/مارس/2019 - 08:20 م
أحمد أيوب المدرب
أحمد أيوب المدرب العام السابق لفريق الأهلي
حسن العمدة
يحل أحمد أيوب المدرب العام السابق لفريق الأهلي، ضيفًا مساء اليوم السبت، على برنامج "الماتش" الذي يُذاع عبر قناة صدى البلد.

ويتحدث أيوب عن مباراة منتخب مصر والنيجر، التي أقيمت اليوم في الجولة الأخيرة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي انتهت بالتعادل الايجابي لكل فريق وعن توقعاته لقمة الأهلي والزمالك المرتقبة والمقرر لها يوم 30 مارس الجاري على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

برنامج "الماتش" يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، ويرأس تحريره الناقد الرياضي أحمد جلال، ويُعرض عبر شاشة "صدى البلد" 4 أيام أسبوعيًا من السبت للثلاثاء لمدة ساعتين، من الحادية عشر مساءً وحتى الواحدة صباحًا.

ترشيحاتنا

النيجر يتعادل بـ تصويبة صاروخية أمام منتخب مصر

تريزيجيه يتحرر.. مقارنة بين أرقام تريزيجيه مع المنتخب تحت قيادة كوبر وأجيري

فضيحة جديدة لـ قطر.. رئيس بي إن سبورت أمام القضاء الفرنسي

الشناوي يتصدى لركلة جزاء وينقذ مصر من التعادل أمام النيجر

لطلاب أولى ثانوي.. تعرف على طريقة الإجابة على امتحانات التابلت خطوة بخطوة

الزمالك يطلب من اتحاد الكرة زيادة عدد الحاضرين في لقاء القمة

المنتخب الأولمبي يطلب ضم موهبة باريس سان جيرمان رسميا

بسعر 85 جنيها.. التموين: زيادة اللحوم المطروحة بالمجمعات خلال رمضان

مشاهدة مباراة الأهلي والأنابيب الكيني ببطولة افريقيا لسيدات الطائرة..بث مباشر

اسمه جهاد والفيس بوك مقلوب عليه.. من هو سوبر مان الزاوية الحمراء بطل موقعة المواسير؟

بالأسماء.. إصابة 11 شرطيا في انقلاب سيارة شرطة ببني سويف

مقتل نجل شرطى بالأمن الوطنى على يد شابين عاكسا صديقته فى المطرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور

وزير الشباب يشيد بتعاون أجهزة الدولة لترشيد المياه.. صور

اللبنانية جيسي عبده تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

التضامن تقدم كشف حساب عام الإعاقة خلال احتفالات عيد الأم .. صور

خلال جولة تفقدية استمرت 6 ساعات.. وزير النقل يوجه بالاستغلال الأمثل للمحال المغلقة بمول محطة مصر ..صور

فيديو

أحمد موسى: بي بي سي تدعو للانقلاب على ثورة 30 يونيو.. فيديو
أحمد موسى يطالب بغلق مكتب BBC في القاهرة .. فيديو
أحمد موسى يطالب الأعلى للإعلام بإغلاق مكتب بي بي سي في مصر.. فيديو
المتحدث العسكري ينشر فيديو تجديدات بانوراما حرب أكتوبر
مفاجأة.. المشاركون في لجنة الخمسين كانوا على يقين بتعديل الدستور مستقبلا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟