وفاة أشهر جواسيس إسرائيل

توفي رافي إيتان أحد مؤسسي جهاز الإستخبارات الإسرائيلية "الموساد" وأبرز قادتها، اليوم السبت، عن عمر يناهز 92 عاما، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة تايمز أو اسرائيل".



ويعتبر إيتان، وفقا لما نشرته الصحيفة، أحد أقدم رؤساء الجهاز ووزير سابق، ومن أبرز الشخصيات الأمنية في إسرائيل. وتولى رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي عام 1979.



قدم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، التعازي الحارة في إيتان وأشادوا بعملياته التي قادتها على مر سنوات طويلة.



أشار رفلين أن إيتان شارك في عمليات أمنية عديدة، بما في ذلك إلقاء القبض على المجرم النازي أدولف أيخمان، وقال "لقد رحل عنا مقاتل شجاع ورجل فذ ساهم كثيرا في تعزيز امن دولة إسرائيل، وان مساهته هذه ستظل تدرس لاجيال عدة قادمة".



واشار الرئيس رفلين في بيانه الى ان شجاعته كانت تنم عن جوارحه وكافح من اجل اظهار ما كان يؤمن به. اننا نطأطئ رؤوسنا احياء لذكراه ونقدر عاليا جهوده التي بذلها طوال حياته من اجل ضمان امن دولة اسرائيل ومواطنيها.



كما شارك إيتان في سرقة وإحضار قارب يورانيوم من بلجيكا وتشغيله إلى إسرائيل، وكان أكبر جاسوس إسرائيلي في الولايات المتحدة.



