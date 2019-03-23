بعد احتفاظه بمنصب نقيب المهن التمثيلية..أبرز المعلومات عن أشرف زكي

احتفظ الفنان أشرف زكي، بمقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، التي أقيمت أمس الجمعة، وذلك بعد فوزه بالتزكية لعدم وجود مرشحين أمامه، وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن النقيب الحالي للممثلين:



في شهر فبراير 2011، تم تعيينه رئيسًا لجهاز السينما خلفًا لـ ممدوح الليثي.



استقال من منصب رئيس جهاز السينما بعد بضعة أيام.



بعد توليه نقابة المهن التمثيلية، أصدر قرارًا بتحديد عدد الأعمال التي يقوم بها الممثلون الأجانب في مصر للعام الواحد سواء في التليفزيون أو السينما.



في منتصف عام 2015 عاد أشرف زكي إلي منصب نقيب المهن التمثيلية في الانتخابات بدورتها العادية.



كانت انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية قد جرت أمس الجمعة 22 مارس، وذلك لاختيار النقيب، و6 من مجلس إدارة النقابة وهم الفنانون إيهاب فهمى وسامى مغاورى وأشرف طلبة وعفاف رشاد ومحسن منصور وسامح بسيونى، بينما قرر عدد من الفنانين الترشح وهم نهال عنبر، ونجلاء شعير، ومحسن صبري، ,محمد نبيل منيب، وسامي نوار، وسميحة عبدالهادي.



فاز بعضوية مجلس النقابة كل من: «إيهاب فهمى، سامى مغاورى، أشرف طلبة، مصطفى حجاج، نهال عنبر، عفاف رشاد»، وينتظر الإعلان عن الفائز بمقعد النقيب.

