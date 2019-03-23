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أبو العينين: السيسي يحقق النهضة وقادر على قيادة حركة الصناعة في مصر.. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 11:28 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
هاني حسين
قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن الرئيس السيسي يحقق النهضة الحقيقية في مصر، وهو قادر على قيادة حركة الصناعة في مصر بشكل أقوى، مشيرا إلى أن مصر أمام رؤية جديدة وصورة جديدة يرسمها الرئيس السيسي أمام العالم تؤكد أن مصر قادرة على التطوير.

وأضاف " أبو العينين" خلال زيارة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إلى مجموعة إلدورادو التي تعدُ إحدى المطورين الرئيسيين بالمنطقة ومصانع سيراميكا كليوباترا في العين السخنة، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" صناعتنا في كليوباترا تغزو أكثر من 106 دول في العالم وحلت صناعات السيراميك والحمامات والبورسلين محل المستورد وشاركنا في أكثر من 800 معرض على مستوى العالم".

وتابع:" بدأ العمل في المنطقة الصناعية بالعين السخنة منذ 20 عاما وكانت عبارة عن مخرات للسيول ومكان مهجور وبه كم كبير من الألغام تحت الأرض، مضيفا:" كان حلما أن ننفذ العاصمة الاقتصادية الجديدة والتاريخ سوف يكتب اسم الفريق مهاب مميش بأحرف من ذهب".

واستمع أعضاء لجنة الصناعة إلى شرح أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا الذى أشار إلى أن المجموعة تعمل علي تنمية وتطوير مساحة 11.87 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار جنيه مصري، وتفقد الأعضاء المصنع الجديد وايت فيل.

ثم انتقل أعضاء لجنة الصناعة إلى شركة السويس للتنمية الصناعية، أحد المطورين الصناعيين بالمنطقة حيثُ قاموا بجولة فى المنطقة للتعرف على مكوناتها، حيث تعدُ أحد المطورين الرئيسيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعمل علي تنمية وتطوير مساحة 8.7 مليون متر مربع من أراضي المنطقة بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 65 مليار جنيه مصري، وقد استطاعت الشركة من خلال الخطط الترويجية التي قامت بها جذب مجموعة من المستثمرين الأجانب والمحليين يبلغ عددهم 60 شركة صناعية، وتوفير 15000 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

واصطحب الفريق مميش، وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ومحمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة "كليوباترا جروب"، وطارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة "كليوباترا جروب"، مؤسس مصنع "وايت فيل" للأدوات الصحية، الذي يعتبر من أصغر شباب الصناعة في مصر، حيث يدير مصنعًا باستثمارات ضخمة، وينتج منتجات لسد احتياجات السوق المصري، ويقوم بالتصدير إلى الخارج، ويعمل بالمصنع ألفا عامل.

وأشاد "مميش" بالمصنع الجديد باعتباره أحد أهم مصانع المطورين الصناعيين لاستخدامها أحدث التكنولوجيا العالمية؛ وهو ما يؤكد قدرة المطورين الصناعيين فى مصر على المنافسة عالميًا وفقًا للتوجيهات الدائمة والمستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم التصدير.

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