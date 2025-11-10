محافظ الإسكندرية يتفقد سير لجان الاقتراع بمختلف المقار

ترأس الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمراجعة الموقف العام للانتخابات والتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية بجميع الأحياء، وتوافر جميع الترتيبات الأمنية والتنظيمية اللازمة لانطلاق أول أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وعقب الاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان من خلال غرفة العمليات، اجرى المحافظ جولة ميدانية شاملة لمتابعة سير العملية الانتخابية على أرض الواقع، حيث أدلى بصوته في مدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بحي العامرية أول، ثم تفقد عددًا من اللجان بعدة أحياء بالمحافظة، من بينها مدرسة قايتباي بنطاق حي الجمرك، ومجمع مدارس النور بحي غرب، ومدرسة الشهيد اللواء محمود مرزوق بحي وسط.

واطمأن المحافظ خلال جولته على انتظام عملية التصويت وتوافر سبل الراحة والتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشيدًا بالإقبال الملحوظ من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

وأكد الفريق أحمد خالد أن العملية الانتخابية تسير بانضباط وتنظيم متميز في جميع اللجان، موجهاً خالص الشكر إلى رجال وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين العملية الانتخابية، وإلى القضاة والمشرفين لما يبذلونه من جهد كبير في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

كما أعرب المحافظ عن تقديره لأبناء الإسكندرية على وعيهم الوطني وإقبالهم الإيجابي على المشاركة، مشيراً إلى أن هذا الإقبال يعكس حرص المواطن السكندري على أداء واجبه الوطني وإيمانه بأهمية صوته في بناء مستقبل الوطن.

وأوضح المحافظ أن هناك تنسيقًا كاملًا بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية من مديريات الأمن والصحة والحماية المدنية والنقل، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة وتوفير جميع التسهيلات أمام الناخبين.

وفي ختام جولته، أكد محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع على مدار الساعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مشيدًا بروح التعاون والالتزام التي لمسها في جميع اللجان، ومعبرًا عن ثقته في أن أبناء الإسكندرية سيواصلون مشاركتهم الفاعلة حتى نهاية أيام التصويت بما يعكس الصورة المشرفة للمحافظة وأبنائها.