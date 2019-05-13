رسائل ربانية تريح القلب..الشعراوى: الله ضمن الرزق لعباده المؤمنين دون شقاء..فيديو

أكد فضيلة الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، إمام الدعاة، أن الله سبحانه وتعالى أكد لعباده المؤمنين فى كتابه العزيز أنه يضمن لهم الرزق، لافتًا إلى أن القرآن الكريم تضمن عدة رسائل ربانية للإنسان لكى تريح قلبه، مضيفًا " الله ودود وعطوف ومحب لعبده".



أوضح الشعراوى فى لقاء نادر له، أن الله عز وجل قال " يابنى آدم لا تخف من ذى سلطان مادام سلطانى باقى، وسلطانى لا ينفذ أبدًا، يابن آدم لاتخشى من ضيق الرزق وخزائنى مليئة ولا تنفذ أبدًا، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب".



تابع " الله سبحانه وتعالى أقسم بعزته وجلاله، إذا رضى العبد بما قسمه الله له، يريح قلبه وبدنه، ويكون الإنسان محمودًا لدى ربه، وإنما لو كان الإنسان غير راضى على ما قسمه الله له يسلط الله عليه الدنيا فيركض فيها كالوحوش ويشقى".



