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حسام حسن بعد سبّه لـ الشرطة يشيد بمجهودات الجيش والداخلية في استكمال الدوري

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:38 م
حسام حسن
حسام حسن
عبد الخالق صلاح
قال حسام حسن؛ مدرب نادي سموحة؛ إن النادي مهدد بالهبوط هو وعدد من الأندية؛ موضحا أن الفرصة مازالت أمام سموحة للمنافسة في البقاء بالدوري المصري.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي « أحمد موسى»؛ أنه يطمح في أن يكسب كافة النقاط القادمة؛ مشيرا الى أن سموحة أدى مباراة جيدة أمام النادي الأهلي.

وعن بطولة الأمم الأفريقية القادمة؛ أكد أن الجيش والشرطة قادران على تنظيم البطولة على أعلى مستوى؛ مشيرا الى أنه يقدر الشرطة المصرية في حماية مصر واستكمال الدوري المصري.

وأوضح حسن؛ أنه رفض أن يسافر لقطر وأن يحلل مباريات كرة قدم هناك؛ وذلك لأنها دولة معادية لمصر.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون مقطع فيديو منذ مباراة سموحة والأهلي لحسام حسن؛ وهو يسب الشرطة في الاستاد.

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