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اقتصاد

الإحصاء: 10.8 مليون أسرة تعيش فى الحضر مقابل 13.5 مليون بالريف

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:21 ص
جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
آية الجارحى
أصدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء بيانا بمناسبة اليــــوم العالمي للأسرة، الموافق 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الإهتمام بالأسرة وحـث كـــافة الـــدول والهيئـــات الرســمية وغير الرســمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشى للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية، وموضوع هذا العام "الأسر والعمل والمناخ: التركيز على الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة SDG13"، ويعكس هذا اليوم الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر ودورها في التنمية.

وكشف الجهاز، ان عدد الأسر المصرية، فى يناير 2019 بلغ حوالى 24.3 مليون أسرة منهم نحو 10.8 مليون أسرة يقطنون فى الحضر بنسبة 44.3 ٪ ، ونحو 13.5 مليون أسرة يقطنون فى الريف بنسبة 55.7٪ تقريبًا من إجمالى عدد الأسر.

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