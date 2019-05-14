الإحصاء: 10.8 مليون أسرة تعيش فى الحضر مقابل 13.5 مليون بالريف

أصدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء بيانا بمناسبة اليــــوم العالمي للأسرة، الموافق 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الإهتمام بالأسرة وحـث كـــافة الـــدول والهيئـــات الرســمية وغير الرســمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشى للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية، وموضوع هذا العام "الأسر والعمل والمناخ: التركيز على الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة SDG13"، ويعكس هذا اليوم الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر ودورها في التنمية.



