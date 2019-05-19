فيديوجراف| هل تجلس لفترات طويلة؟.. احذر من العواقب الصحية

قضاء الكثير من الوقت في الجلوس يزيد فرص تراكم الدهون حول أجهزة الجسم، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض السكري النوع الثاني، وأمراض القلب.



فقد أثبتت دراسة بحثية أمريكية، أن من يقضون وقتًا طويلًا جالسين لديهم مستويات أعلى من الدهون الحشوية في منطقة البطن والأرداف، فضلًا عن العديد من المؤثرات الصحية السلبية الأخرى، يمكنكم التعرف عليها من خلال الفيديو.

