شاهد .. الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة

ينشر موقع صدى البلد الإخباري فيديو مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي هنأ رجال القوات المسلحة والشعب المصري بأسره بذكري العاشر من رمضان التي "ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء لتظل محفورة بحروف من نور في ذاكرة التاريخ".