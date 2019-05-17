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أخبار العالم

مباشر قطر: السلطات التركية أخلت جسد زكي مبارك من جميع أعضائه

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:34 ص
المواطن الفلسطيني
المواطن الفلسطيني زكي مبارك
أحمد محرم
بثت قناة "مباشر قطر" تقريرًا مصورًا حول قضية المواطن الفلسطيني زكي مبارك، الذي تزعم الحكومة التركية أنه انتحر داخل سجنه في تركيا، بينما تتهم أسرته السلطات القطرية بتعذيبه حتى الموت وتشويه جثته لإخفاء آثار التعذيب.

وقالت القناة إنه "فى مستشفى فلسطين الواقع فى حى مصر الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة، يقبع جثمان المواطن الفلسطينى زكى مبارك، والذى زعمت السلطات التركية انتحاره شنقًا، ولكن يبدو أن تقرير الطب الشرعى كذب الرواية التركية ونسفها من الأساس".

وأضافت القناة أن زكريا مبارك، شقيق زكي مبارك، عجز عن التعرف على جثة شقيقه، فقد وصلت دون أي أعضاء داخلية، حتى لسانه، فقد فرغت السلطات التركية جسد مبارك بشكل كامل دون أي سبب واضح.

وتابعت القناة أن محاولة أردوغان طمس معالم الجريمة التي ارتكبها هو وجنوده بحق المواطن الفلسطيني زكي مبارك كشفها تقرير الطب الشرعي التركي نفسه، الذي أكد أن سبب الوفاة هو وجود إصابات وجروح في جسد القتيل.

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