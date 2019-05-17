فيديو .. جاهزون لحماية مصالحنا الاقتصادية في البحر .. 6 رسائل قوية للمتحدث العسكري

العقيد أ.ح تامر الرفاعي:

- القوات المسلحة تدعم جهود الدولة فى التنمية والتطوير

- 312 مشروعا تشرف عليها القوات المسلحة في شبه جزيرة سيناء

- مشروعات التطوير تحتاج إلى قوات تؤمّنها ضد أى أعمال عدائية

- الحدود الغربية والجنوبية تواجه العديد من التهديدات الخارجية

- الضربات الجوية تتم خارج التجمعات السكانية حفاظًا على أرواح المدنيين،

- القوات البحرية جاهزة على مدار 24 ساعة لتنفيذ مهامها المخططة لحماية وتأمين جميع الأهداف الاقتصادية



قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، إنه خلال الفترة السابقة كان هناك افتتاحات لعدد كبير من المشروعات التنموية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة فى التنمية والتطوير وتشرف على العديد من المشروعات وخاصة فيما يخص شبه جزيرة سيناء، فى أكثر من 312 مشروعًا فى كافة المجالات المختلفة.



وأكد خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، أن مشروعات التطوير تحتاج إلى قوات تؤمّنها ضد أى أعمال عدائية تحاول أن تعرقل مسار الدولة فى التنمية.



وتحدث "الرفاعي" عن العمليات العسكرية في سيناء حيث أكد على أن الضربات الجوية تتم خارج التجمعات السكانية حفاظًا على أرواح المدنيين، مشيرا إلي بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي صُدر أمس الخميس والتي نفذت فيه القوات المسلحة والشرطة المدنية عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 47 فردًا إرهابيًا، واستهداف القوات الجوية 29 ملجأ ومخبأ للعناصر الإرهابية.



وأشار إلى أن الحدود الغربية والجنوبية تواجه العديد من التهديدات الخارجية من محاولات تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب أسلحة وذخائر، أو مواد مخدرة تضر الشباب من شعب مصر، لافتًا إلى أنه خلال الفترة السابقة استهدفت القوات الجوية عدد 93 عربة دفع رباعى على الحدود الغربية والجنوبية خاصة بالعناصر الإرهابية.



وضبطت قوات حرس الحدود عددا كبيرا من الأسلحة والذخائر، 585 بندقية و2 رشاش و80 خزنة و2088 طلقة مختلفة الأعيرة وكميات كبيرة من المواد المخدرة، 646 كجم من الحشيش و7707 من نبات البانجو و10 كجم من مادة الأفيون و633 ألف قرص مخدر، واكتشاف وتدمير 102 فدان من نبات الخشخاش والبانجو، وضبط عدد 172 عربة تستخدم فى أعمال التهريب.



وفيما يخص التصدى لمحاولة الهجرة غير الشرعية، ذكر أنه تم إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق الحدود البرية الغربية والجنوبية، لعدد 1048 فرد من جنسيات مختلفة، وضبط عدد كبير من السجائر المسرطنة.



ولفت إلى أن القوات البحرية جاهزة على مدار 24 ساعة لتنفيذ مهامها المخططة لحماية وتأمين كافة السواحل المصرية وجميع الأهداف الاقتصادية وحماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية فى البحرين المتوسط والأحمر، ومكافحة أى أعمال تسلل أو تهريب عبر السواحل المصرية.