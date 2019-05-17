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تعليم

جامعة المنصورة تفتتح أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط.. اليوم

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:22 ص
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
نهلة الشربيني
يشهد اليوم الجمعة، افتتاح أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط، وسفير الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك الجنيبي، والدكتور هشام سلام مؤسس مركز المنصورة للحفريات الفقارية ومكتشف الديناصور منصور اسورس.

كما يقام افتتاح أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور عدد كبير من العلماء والباحثين وممثلي مؤسسة Nature Springer للأبحاث العلمية و بنك المعرفة.

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