ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

لتجنب عسر الهضم في رمضان.. تناول تلك الأطعمة.. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:28 ص
عسر الهضم
عسر الهضم
ندى فتح الله
قالت رزان شويحات، خبيرة التغذية، إن هناك الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي يعانيها البعض خلال شهر رمضان، نتيجة التغيير في أوقات ونوعية وكمية الطعام التي يتم تناولها.

وأشارت "شويحات" خلال تقرير عرضته فضائية "CNNArabic" إلى أن هناك بعض الأطعمة من الممكن تناولها لتجنب عسر الهضم، ومن أهمها؛ الألبان الغنية بالخمائر والتي هي غنية بالعديد من البكتيريا المفيدة.

وأوضحت "شويحات" أن الألياف الموجودة في الخضراوات تساعد على سير عملية الهضم بشكل صحيح، خاصة الخضراء منها، كالسبانخ والخس، مضيفة أن الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة تساعد أيضًا على تحسين عملية الهضم،كالأرز البني وخبز القمح.

ترشيحاتنا

علاء عبد العال يكشف السبب الأول في هبوط الداخلية .. فيديو

فيديوجراف| قيمة الدعم لـ المواليد الجدد وموعد صرفه على بطاقة التموين

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 17/ 5/ 2019

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 17-5-2019.. فيديو

شاهد.. رد فعل خالد مرتجي عقب الهدف الثاني لـ الأهلي أمام إنبي

حلم ولد في مصر.. افتتاح متحف تمثال الحرية في جزيرته

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تتألق بإطلالة رمضانية فى جلسة تصوير جديدة.. صور

من محرم بك لـ مصر الجديدة..عاش هنا يوثق كواليس زواج زهرة العلا من حسن الصيفى وعلاقة يوسف وهبى بنجوميتها

محمد فؤاد يشعل خيمة ليالي الميرلاند بحضور كامل العدد.. صور