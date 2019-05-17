لتجنب عسر الهضم في رمضان.. تناول تلك الأطعمة.. فيديو

قالت رزان شويحات، خبيرة التغذية، إن هناك الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي يعانيها البعض خلال شهر رمضان، نتيجة التغيير في أوقات ونوعية وكمية الطعام التي يتم تناولها.



وأشارت "شويحات" خلال تقرير عرضته فضائية "CNNArabic" إلى أن هناك بعض الأطعمة من الممكن تناولها لتجنب عسر الهضم، ومن أهمها؛ الألبان الغنية بالخمائر والتي هي غنية بالعديد من البكتيريا المفيدة.



وأوضحت "شويحات" أن الألياف الموجودة في الخضراوات تساعد على سير عملية الهضم بشكل صحيح، خاصة الخضراء منها، كالسبانخ والخس، مضيفة أن الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة تساعد أيضًا على تحسين عملية الهضم،كالأرز البني وخبز القمح.

