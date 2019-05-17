مسلسل ولد الغلابة الحلقة 11.. شاهد رد فعل أحمد السقا بعد مشهد حرق ضاحي.. فيديو

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل ولد الغلابة مشهد مهم أثناء انتقام عيسى "أحمد السقا" من ضاحى الذى يجسده محمد ممدوح وقام بحرقه بالنار أمام مى عمر.



وجاء فى نفس المشهد رد فعل عيسى بعد حرق ضاحى، وكان يبدوا خائفا للغاية وأخذ يصرخ في وجه مى عمر قائلا:" يا ريتنى ما عرفتك " .



كما قرر الحاج عبد القادر أن يعترف على نفسه بأنه من قام بحرق ضاحى لينقذ عيسى من الحبس.



مسلسل ولد الغلابة من بطولة أحمد السقا ومى عمر ومحمد ممدوح وهادى الجيار وإنجى المقدم وكريم عفيفى وسلوى عثمان ، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى .

