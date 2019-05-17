النور والأمل تحيى الليلة السادسة لبرنامج هل هلالك.. صور

يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات برنامج "هل هلالك" لليوم السادس على التوالى، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بحضور المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، والدكتورة سلوى المعوض مديرة مكتبة كوينز العامة بأمريكا، آمال فكرى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات.



وأحيا أوركسترا جمعية "النور والأمل" حفل الليلة السادسة لبرنامج "هل هلالك" وقدموا مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشهيرة، وأعجب الحضور بعزف أعضاء الأوركسترا والمستوى العالى فى الأداء، وحرص المخرج خالد جلال والسادة ضيوف الحفل على مصافحتهم، وتقديم التحية لهم .



وكانت فعاليات الليلة قد بدأت بعرض رائعة سيد مكاوى وصلاح جاهين وصلاح السقا، أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى يشارك به البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وعقب ذلك قدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، مجموعة متنوعة من فقرات السيرك القومى منها "الحربة الصينية، الديابلو، الهيلاهوب، البلياتشو، شخصية شارلى شابلن".



وعن "ركن الطفل"، قالت الفنانة سها كحيل المشرفة على الورش الفنية به، إنها تستقبل بين ٨٠ و١٠٠ طفل يوميا بالورشة بمختلف الأعمار، مشيرة إلى أنه منذ الليلة الأولى لهل هلالك تدرب الأطفال على عمل فانوس رمضان والطيارة وخروف العيد وعلم مصر إلى جانب أعمال التلوين، واليوم أقيمت مسابقة على الرسم وسرعة التلوين للأطفال .



يذكر أن قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، يقدم برنامج "هل هلالك" للسنة الرابعة على التوالى كخدمة ثقافية وفنية تقدم مجانا للجمهور، ويبدأ البرنامج يوميا ٩م فى الفترة من ٦ رمضان حتى ٢٠ رمضان، بساحة مركز الهناجر للفنون.