الرجاء يصعد ثلاثة شباب للفريق الأول في الممتاز ب

قرر مجلس إدارة نادى الرجاء المطروحى برئاسة سعد أبو صندوق تصعيد ثلاث لاعبين من الناشئين للفريق الأول لكرة القدم ليكونوا تحت قيادة هاني العقبي المدير الفني للفريق .



وتم تصعيد كلا من : اللاعب نادر السيد واللاعب محمد عبدالوهاب واللاعب هشام الجارحى للفريق الأول بالنادي بعد اجتماع بين سعد أبو صندوق وأعضاء المجلس وفايز أبو صندوق المشرف العام على الكرة .



وحرص هاني العقبي المدير الفني للفريق الأول على متابعة قطاع الناشئين المطروحي ووافق على ضم الثلاثي للاستفادة من خدماتهم خلال الموسم الجديد .