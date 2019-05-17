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رياضة

الرجاء يصعد ثلاثة شباب للفريق الأول في الممتاز ب

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادى الرجاء المطروحى برئاسة سعد أبو صندوق تصعيد ثلاث لاعبين من الناشئين للفريق الأول لكرة القدم ليكونوا تحت قيادة هاني العقبي المدير الفني للفريق .

وتم تصعيد كلا من : اللاعب نادر السيد واللاعب محمد عبدالوهاب واللاعب هشام الجارحى للفريق الأول بالنادي بعد اجتماع بين سعد أبو صندوق وأعضاء المجلس وفايز أبو صندوق المشرف العام على الكرة .

وحرص هاني العقبي المدير الفني للفريق الأول على متابعة قطاع الناشئين المطروحي ووافق على ضم الثلاثي للاستفادة من خدماتهم خلال الموسم الجديد .

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