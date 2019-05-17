الكشف على 268 مريضا في قافلة طبية بقرى ونجوع مرسى مطروح

أعلن الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن انتهاء فاعليات القافلة الطبية التي أقيمت بقريتي اطنوح وسيدى حنيش بمدينة مرسى مطروح يومي الأربعاء والخميس الماضيين.



وأوضح "طه"، أن القافلة أجرت الكشف على 268 مريضا موزعين على عيادة " الباطنة ٧٦مريضا - الجراحة٣٣مريضا -الأطفال٨٢مريضا -النسا٩مرضى الجلدية٣٥ مريضا - العظام٢٨مريضا -تحاليل طبية٣٠مريضا".



وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم عقد ندوات تثقيفية لـ 110 أشخاص، مؤكدا استمرار القوافل العلاجية بقري ومدن المحافظة.

