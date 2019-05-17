السيناريو انكتب 3 مرات.. محمد فاضل يفجر مفاجأة عن ناصر 56 وقلق أحمد زكى.. فيديو

قال المخرج محمد فاضل، إن "ناصر56" لم يكن فيلما سينمائيا ولكن كان حلقة ضمن برنامج تليفزيوني درامي بعنوان "يوم في حياة شخصية"، مضيفا:" كان سيتوقف تصوير ناصر 56 نهائيا".



وأضاف " فاضل" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" اقترحت تجسيد حقبة جمال عبد الناصر وتأميم قناة السويس في فيلم سينمائي".



وتابع:" الفنان أحمد زكي شعر بالقلق من تجسيد شخصية جمال عبد الناصر في البداية ولكن عبقرية التقمص أهلته لتأدية الدور وحضرنا لـ فيلم " ناصر 56" في سنة كاملة".



وأكمل:" أحمد زكي حصل على أجر 120 ألف جنيه في فيلم " ناصر 56"، وفي هذا التوقيت كان أجره في الأفلام يصل إلى 750 ألف جنيه"، مضيفا:" تم كتابة سيناريو الفيلم 3 مرات".