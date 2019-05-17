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فن

تفتكروا مين.. مصطفى شعبان يسأل جمهوره عن أسرار أحداث أبو جبل

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:59 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
محمد بدران
غرد الفنان مصطفى شعبان، على حسابه الشخصي "تويتر"، يسأل جمهوره عن مسلسل "ابوجبل" الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على القنوات الفضائية.

وقال شعبان في التغريدة: "‏تفتكروا وجيه هوا ال حط مفاتيح الشقة في مكتب شعبان ؟ ‎#ابو_جبل".

مسلسل "أبو جبل" يشارك في بطولته بجانب مصطفي شعبان، عائشة بن أحمد، محمد لطفي، ايتن عامر، حسني حسني، مريم حسن ونجلاء بدر ومن تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد صالح.

ويعد هذا التعاون الثاني بين مصطفى شعبان، وشركة "سينرجي"، ومحمد سيد بشير، وأحمد صالح، حيث قدموا معا مسلسل "أيوب" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
تفتكروا مين.. مصطفى شعبان يسأل جمهوره عن أسرار أحداث أبو جبل

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