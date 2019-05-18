مقتل 80 حوثيا وتحرير مناطق استراتيجية في عملية لـ الجيش اليمني

تمكن الجيش اليمني من القضاء على 80 حوثيا، الجمعة، خلال معركة قام بها لاستعادة مناطق استراتيجية في محافظة الضالع وسط اليمن.



ووفقا لما نشرته سبوتنيك الروسية، تمكنت قوات الجيش من تحرير كل من قرية العباري وجوس الجمال وحبيل السلامة ومعزوب عامر والأبحور والخط الدائري غرب مدينة قعطبة شمال الضالع.



حرر الجيش اليمني أيضا مناطق صامح والدوير غرب مريس شمال الضالع، وخلال المعارك قتل 80 حوثيا، بينهم بعض القادة، فضلا عن تدمير عدد من المعدات القتالية والأسلحة والذخيرة التابعة للميليشيات المدعومة من إيران.