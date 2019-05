أبطال فيلم pain and glory على السجادة الحمراء لمهرجان كان

شهدت ليلة أمس افتتاح مهرجان كان السينمائي دورته الـ72 ، وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم العالميين على رأسهم النجمة بينلوبي كروز، والنجم أنطونيو بانديراس أبطال فيلم pain and glory.



فيلم pain and glory من المقرر أن يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام .



والجدير بالذكر أنه تم عرض فيلم الافتتاح "The Dead Don’t Die" بمسرح " Grand Théâtre Lumière "، ليلة أمس، وهو من تأليف وإخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون.