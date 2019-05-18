الـ4 بدولار.. بنك روماني يضيف ثمار الكرز إلى سعر الصرف

أضاف بنك روماني ثمار فاكهة الكرز إلى سعر الصرف، رغم أن هذه الثمار غالية الثمن جدا في هذه الفترة.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أنه تم طرح الكرز المستورد في الأسواق الرومانية في بداية شهر مايو بأسعار تصل إلى 120 ليو روماني (حوالي 25 يورو) للكيلوجرام ، بينما بدأ الرومانيون بإطلاق النكات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الأسعار المرتفعة للغاية لهذه الفاكهة المحببة.



وفي هذا الإطار، قرر مصرف "بانكا ترانسيلفانيا" إضافة الكرز إلى معدل سعر الصرف أمس الجمعة، وأعلن أن 4 من ثمار الكرز يوازي دولارا أمريكيا و5ر4 ثمرة لكل يورو ، في حين أن الجنيه الاسترليني يوازي 5 ثمرات كرز.



وجاء في منشور البنك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلنا عن سعر الصرف الجديد: " لأننا نتكيف مع ظروف الاقتصاد الكلي".