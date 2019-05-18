محمد رمضان مهدد بالإيقاف من نقابة الموسيقيين .. اعرف التفاصيل

يخضع الفنان محمد رمضان للتحقيق بنقابة الموسيقيين، يوم الإثنين المقبل، على خلفية شكوى تقدمت بها شركة الريماس للإنتاج الفني للنقابة ضده.



وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الشركة طالبت نقابة الموسيقيين بإيقاف التعامل مع محمد رمضان وعدم منحه أي تصاريح عمل من قبل النقابة، لعدم التزامه بالعقد المبرم بينهما.



وأضاف مرتضى أن الشكوى جاء فيها أن محمد رمضان وقع عقدا مع الشركة في 27 ديسمبر الماضي يقضي بقيام رمضان بالأداء والتسجيل الصوتي بصوته لمجموعة من المصنفات الغنائية والموسيقية تتكون من 8 أغنيات لصالح الشركة، كما يلتزم بالتصوير السينمائي أو بطريقة الفيديو لأغنيتين، ويكون لها حق الملكية والتصرف في هذه الأعمال واستغلالها وإذاعتها.



وتابعت الشركة في شكواها: "غير أن الشركة فوجئت بقيام محمد رمضان بأداء عمل غنائي مع شركة أخرى بالمخالفة لبنود التعاقد، فضلا عن قيامه بإحياء حفل غنائي وتصويره"، حسب مرتضى.



وأوضح مرتضى، في تصريحاته، أن الشركة طالبت النقابة بالتحقيق مع محمد رمضان واتخاذ الإجراءات القانونية بما يحفظ الحقوق المادية والمعنوية للشركة، واحترام القواعد والقوانين المنظمة للعمل الفني والنقابي في مصر.