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أخبار البلد

3 آلاف معتمر يغادرون القاهرة على متن 16 رحلة لأداء العمرة

السبت 18/مايو/2019 - 11:02 ص
المعتمرين في مطار
المعتمرين في مطار القاهرة
نورهان خفاجي
يشهد مطارا القاهرة وبرج العرب، اليوم السبت، مغادرة 10 رحلة جوية متوجهة إلى الأراضي المقدسة، لنقل نحو 3000 معتمر لأداء مناسك العمرة، على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران. 

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه من المقرر أن تسير الشركة 10 رحلات إلى جدة والمدينة المنورة من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لنقل 1800 معتمر، كما تسير الشركة 6 رحلات طيران من مطار برج العرب لنقل 1200 معتمر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة.

كانت شركة مصر للطيران، أعلنت عن الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة للشركة، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم في سهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين القادمين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس.

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