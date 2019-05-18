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أخبار العالم

في لفتة إنسانية.. نائبة نمساوية تحتج على قرار حظر الحجاب.. فيديو

السبت 18/مايو/2019 - 03:48 م
النائبة النمساوية،
النائبة النمساوية، مارتا بيسمان
دعاء أبوهشيمة
أعربت النائبة النمساوية مارتا بيسمان، عن رفضها للقانون الصادر مؤخرا والذي يحظر الحجاب في المدارس الابتدائية بالرغم من عدم موافقة أغلبية البرلمان عليه.

وقامت "بيسمان" بارتداء الحجاب أمام النواب أثناء كلمتها، ووجهت سؤالًا للجميع، قائلة: "هل تغير شيء الآن، هل لم أعد مارتا بيسمان النائبة في البرلمان النمساوي والمولودة بالنمسا؟".

ووفقا لـ "العربية"، بدأت النائبة كلمتها بتهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، وقالت: "نتيجة لحملات الكراهية، تتعرض مسلمات محجبات لاعتداءات ومضايقات في الشوارع لا لشيء إلا لارتدائهن للحجاب"، مشيرة إلى أن الحجاب ما هو إلا جزء من حياة النساء المسلمات ومن ثقافتهن ومن هويتهن، ولكن تم تصويره كرمز للسياسة المناهضة للمسلمين.

وأضافت النائبة النمساوية: "يمكننا أن نتعلم من المسلمين قيم التسامح والتضامن، فالحجاب لا يمثل مشكلة في المجتمع، ولكن هناك بعض الأحزاب تريد عمل دعاية إعلامية، لكسب أصوات بعض الناخبين على حساب قضية الحجاب، وهو الأمر الذي ينبغي رفضه تمامًا".

وبدورها، قالت منظمة تمثل المسلمين في النمسا، إنها ستطلب من المحكمة الدستورية إلغاء حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، والذي اعتبره المسلمون وكثير من السياسيين في النمسا بأنه غير دستوري.

ويقدر عدد المسلمين في النمسا عام 2017 بنحو 700 ألف وهو ما يشكل تقريبا 8% من عدد السكان.

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