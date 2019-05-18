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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام سير امتحانات شهادة الدبلومات الفنية من غرفة العمليات المركزية

السبت 18/مايو/2019 - 05:19 م
وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يتابع إنتظام سير الامتحانات
محمد الغزاوى
قام د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم بمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الدبلومات الفنية فى يومها الاول وذلك من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية بصحبة حسن طاهر مدير عام ادارة التعليم الفنى وابراهيم مختار مسئول أمن المديرية وأعضاء غرفة العمليات.

وصرح باهى أن تعليم بورسعيد استعد جيدا لاجراء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية على جميع المستويات بالاضافة الى تأمين جميع اللجان بالاستعانة برجال الشرطة مضيفا ان عملية توزيع الاسئلة انتهت قبل بدء الامتحان بوقت كاف وتم توزيع الاسئلة على كل اللجان دون تأخير.

وقد بدأت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية اليوم حيث ادى ٣٨٩٤ طالبا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية بينما ادى ٤٥٦٩ طالبا وطالبة امتحان مادة التربية الدينية على مستوى المحافظة للتخصصات ( صناعى - تجارى - فندقى - زراعى ).

جدير بالذكر أن إجمالى عدد طلاب شهادة الدبلومات الفنية ببورسعيد ٥٨٢٤ طالبا وطالبة مقيدون بجميع التخصصات ( صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - تعليم مزدوج - مهنى ) لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات و موزعين على ٢٣ لجنة امتحانية.

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