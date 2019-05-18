أسماء الفائزين بـ 60 تأشيرة حج من العاملين بوزارة المالية

ينشر موقع "صدي البلد"، أسماء 60 موظفا بوزارة المالية علي مستوي الجهات والمصالح التابعة من الفائزين بتأشيرات الحج الممنوحة لهم من رئاسة مجلس الوزراء.





وتضمن التقرير الذي ينشره "صدي البلد" اعداد التأشيرات الممنوحة لكل جهة ومصلحة تابعة للوزارة من بينها 16 تأشيرة ممنوحة لموظفي مصلحة الضرائب علي الدخل، يليها مصلحة الجمارك بعدد 14 تأشيرة، و6 تأشيرات لقطاع الحسابات الحكومية، و8 تأشيرات مناصفة بين مصلحتي الضرائب علي القيمة المضافة والضرائب العقارية.



