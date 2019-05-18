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اقتصاد

أسماء الفائزين بـ 60 تأشيرة حج من العاملين بوزارة المالية

السبت 18/مايو/2019 - 06:14 م
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
ينشر موقع "صدي البلد"، أسماء 60 موظفا بوزارة المالية علي مستوي الجهات والمصالح التابعة من الفائزين بتأشيرات الحج الممنوحة لهم من رئاسة مجلس الوزراء. 

وتضمن التقرير الذي ينشره "صدي البلد" اعداد التأشيرات الممنوحة لكل جهة ومصلحة تابعة للوزارة من بينها 16 تأشيرة ممنوحة لموظفي مصلحة الضرائب علي الدخل، يليها مصلحة الجمارك بعدد 14 تأشيرة، و6 تأشيرات لقطاع الحسابات الحكومية، و8 تأشيرات مناصفة بين مصلحتي الضرائب علي القيمة المضافة والضرائب العقارية.

وتضمن التقرير تأشيرتين لقطاع مكتب الوزير وأخرتين لهيئة الخدمات الحكومية و3 من الموظفين بقطاع الموازنة العامة واثنين بقطاع الأمانة العامة، وتأشيرة واحدة فقط لكل من (مصلحة سك العملة، الخزانة العامة، قطاع الموازنة المحلية، قطاع الحسابات الختامية، قطاع موازنة الهيئات الخدمية)، بجانب تأشيرتين بقطاع التمويل.
أسماء الفائزين بـ 60 تأشيرة حج من العاملين بوزارة المالية
أسماء الفائزين بـ 60 تأشيرة حج من العاملين بوزارة المالية
أسماء الفائزين بـ 60 تأشيرة حج من العاملين بوزارة المالية
أسماء الفائزين بـ 60 تأشيرة حج من العاملين بوزارة المالية
أسماء الفائزين بـ 60 تأشيرة حج من العاملين بوزارة المالية

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