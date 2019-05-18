ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

للسيطرة على عجز الموازنة.. المالية تقترض 36.75 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

السبت 18/مايو/2019 - 06:19 م
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
تقترض وزارة المالية من البنوك خلال الأسبوع الجاري، 36.75 جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عبر 3 عطاءات دورية من سندات وأذون الخزانة. 

وقال تقرير صادر من إدارة الدين العام بالوزارة، واطلع "صدي البلد" عليه، إنه من المستهدف طرح أذون خزانة لآجال "91،182، 266،364" يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، منها طرح أجلي 91 و266 يومًا بـ 17 مليار جنيه. 

وتسعي الوزارة لبيع أجلي 182 و364 يومًا بـ 18 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.

وتستهدف الوزارة بيع سندات خزانة لأجلي 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 1.75 مليار جنيه.

ترشيحاتنا

استهدفوه بالأشعة فوق الحمراء ..أمريكا تعرض فيلما وثائقيا عن اغتيال أخطر زعماء داعش

بعد اعلان مدينتى ..تعرف على اشهر مشاريع مجموعة طلعت مصطفى العقارية

الإسماعيلي يتحدى.. سنفوز على الأهلي ونسعى لإنهاء الموسم في أفضل شكل

تفوق كاسح لـ الأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي بـ برج العرب

ترفع شعار النصر لـ مصر.. جماهير الأهلى تشجع الزمالك أمام نهضة بركان

تتجاوز 45.. الأرصاد تحدد موعد ارتفاع درجات الحرارة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس حلالاً.. اوريو تفجر مفاجأة صادمة عن إنتاجها بسكويت بـ دهن الخنزير

بعد اعلان مدينتى ..تعرف على اشهر مشاريع مجموعة طلعت مصطفى العقارية

تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور