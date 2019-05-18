للسيطرة على عجز الموازنة.. المالية تقترض 36.75 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

تقترض وزارة المالية من البنوك خلال الأسبوع الجاري، 36.75 جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عبر 3 عطاءات دورية من سندات وأذون الخزانة.





وقال تقرير صادر من إدارة الدين العام بالوزارة، واطلع "صدي البلد" عليه، إنه من المستهدف طرح أذون خزانة لآجال "91،182، 266،364" يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، منها طرح أجلي 91 و266 يومًا بـ 17 مليار جنيه.





وتسعي الوزارة لبيع أجلي 182 و364 يومًا بـ 18 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.





وتستهدف الوزارة بيع سندات خزانة لأجلي 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 1.75 مليار جنيه.