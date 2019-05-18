أنشطة ثقافية وفنية لـ ذوي القدرات الخاصة في ثقافة الأقصر.. صور

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة يومًا ثقافيا لذوي القدرات الخاصة ضمن فعاليات اليوم السادس من ليالي رمضان الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة الأقصر بساحة سيدى أبو الحجاج، وافتتحت فعاليات الليلة بورشة فنون تشكيلية "عمل ماسكات بالفوم جليتر" لذوى الاحتياجات الخاصة بمشاركة شرين فتح الله ونفيسة عبدالرحيم، وكذلك ورشة رسم حر للتعبير عن مظاهر رمضان تدريب نجوى محمد وسناء محمد ، أعقبها ورشة حكى قصة عن النجم السينمائي "حسين صدقى" ناقشتها عواطف مصطفى، بجانب تنظيم دورى ثقافي للأطفال، بالإضافة إلى عرض أفلام نادى السينما للأطفال وتسرد قصص الانبياء "سيدنا يوسف"، إلى جانب إقامة معرض أشغال يدوية وورشة خرز براويز للمدربة أسماء على، وأيضا ورشة إكسسوار بشرائط الستان للمدربة سامية محمود ومعرض إصدارات لكتب الهيئة .





وعقدت محاضرة بعنوان "الإسلام وذوى الاحتياجات الخاصة " أوضح خلالها الشيخ محمد عبده أن أحد الصحابة أول من أسس بيت لذوى القدرات الخاصة هو عمر بن الخطاب وأن ذوى الاحتياجات الخاصة هم ذوى قدرات خاصة ولابد من دمجهم مع ثائر المجتمع ، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة ذوى القدرات الخاصة بعنوان "استعراض تحيا مصر"، كما عقدت أمسية شعرية لنادى أدب الأقصر وأدارها رئيس النادى الشاعر كريم الشاورى وألقى الشاعر عبد القادر العشاوى قصيدة "أنانى" والشاعر يحيى سمير قصيدة "كفك مبادئ نظرتك للكون" والشاعر عادل دنقل قصيدة "طال البعاد" والشاعر على حسان قصيدة "مصرايم" والشاعر محمد جمعة قصيدة " لحظات "والشاعر كريم الشاورى قصيدة "رصيف حزنان".



