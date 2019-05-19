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حوادث

بعد التوقف 120 دقيقة.. انتظام حركة القطارات في البحيرة

الأحد 19/مايو/2019 - 12:12 ص
حركة القطارات
حركة القطارات
جمالات الدمنهورى
عادت حركة قطارات السكة الحديد بالبحيرة الى طبيعتها بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية، من رفع 3 عربات خرجت عن قضيب السكة الحديد بمزلقان جزيرة البط بمدينة دمنهور بواسطة اوناش ومعدات ثقيلة.

وتمكن المسئولون بالسكة الحديد، مساء السبت، من تخزين 18 عربة من القطار فى مخزن دمنهور لحين الانتهاء من رفع العربات الثلاث على القضيب وتم فتح خط السكة الحديد بعد أن تعطلت لاكثر من ساعتين.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير الأمن بلاغا من شرطة مباحث السكة الحديد يفيد بخروج قطار بضائع من خط سير القضبان بمزلقان جزيرة البط بدمنهور.. وانتقل رجال المباحث وقوات الحماية المدنية الى محل البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين خروج 3 عربات من قطار بضائع محل "بازلت" على شريط السكة الحديد الإسكندرية- القاهرة.

جرى رفع عربات القطار على قضبان السكة الحديد عن طريق قوات الحماية المدنية بالبحيرة باستخدام الاوناش والمعدات الثقيلة، وتسبب الحادث فى توقف حركة القطارات 120 دقيقة.

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