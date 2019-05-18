الأردن يؤكد أهمية الدور الأوروبي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم، السبت، أهمية الدور الأوروبي في الجهود المستهدفة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن حق الفلسطينيين في الحرية في دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وشدد الصفدي - خلال لقائه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لهذا الحل المرتكز إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، محذرا من خطورة استمرار تدهور الأوضاع على أمن المنطقة والعالم، مثمنا دعم الاتحاد الأوروبي ودوره المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين (الأونروا) والذي أسهم بشكل كبير في سد العجز في موازنة الوكالة العام الماضي واستمراره في تأمين الدعم للأونروا العام الحالي.



وأكد الصفدي وتريستال استمرار التنسيق والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد أفق سياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



بدورها، ثمنت المسئولة الأوروبية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن والجهود التي يقودها الملك عبد الله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.