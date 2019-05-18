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توك شو

مبيعبرونيش دلوقتى.. علاء مرسي: أنا اللي قدمت محمد سعد وأحمد السقا.. فيديو

السبت 18/مايو/2019 - 08:13 م
الفنان علاء مرسي
الفنان علاء مرسي
توك شو
قال الفنان علاء مرسي، إنه عاصر النجوم الكبار بدءًا من الفنان الراحل فريد شوقى، وتوفيق الدقن، وسعاد حسني، وسميحة أيوب، وغيرهم، حتى الجيل الحالي الذي يتواجد به أحمد السقا ومحمد سعد.

وأضاف مرسي، خلال لقائه ببرنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على قناة "اليوم": "أنا اللي قدمت محمد سعد وأحمد السقا لمسلسل مين ميحبش فاطمة، وعشت تجربة المسلسل منذ بداية الفكرة مع الكاتب الراحل أنيس منصور".

وتابع: "رغم إنى كنت أول من قدم أحمد السقا ومحمد سعد للفن، إلا أنهم مبيعبرونيش الآن".

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