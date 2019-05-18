إيه رأيك فى لون شعري.. ياسمين صبري توجه رسالة لـ رامز جلال.. والاخير يرد

وجهت الفنانة ياسمين صبري، رسالة للفنان رامز جلال، بسبب برنامجه رامز في الشلال الذي يذاع يوميا على شاشة mbc مصر.



وكتبت ياسمين عبر حسابها على "تويتر" قائلة :" أنت بتضحكني ضحك يارب كل سنة تضحكنا كده قولي بحق ربنا.. إيه رأيك في لون شعري" وفي المقابل رد رامز قائلا "‏‎احنا نطول نضحك فاتنة الدراما الرمضانية .. بس ايه رايك فى لون شعري بجد؟



يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى، تشارك في السباق الرمضانى بمسلسل حكايتى بطولة، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.