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كله واخد اللون الأحمر.. أحمد موسى يهاجم الإعلام بسبب الزمالك.. فيديو

السبت 18/مايو/2019 - 10:47 م
أحمد موسى
أحمد موسى
محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن نادي الزمالك يعتبر ممثل مصر في نهائي بطولة الكونفدرالية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «الإعلام المصري بيتعامل مع نادي الزمالك علي إنه نادي غريب»، متابعا: «الإعلام كله واخد اللون الأحمر».

وأشار: «فين نادي الزمالك في الإعلام، ولازم الجميع يساند الزمالك». لافتا: «الإعلام بيتعامل مع الزمالك أكنه هيمثل حد تاني بكرا مش هيمثل مصر».

وتابع: «فين الإعلام حتى لو كلمتين مجاملة لنادي الزمالك حتي لو مش من قلبك، دا الزمالك النهاردة بيمثل مصر، إيه اللي جرا في الإعلام»، موضحا: «أتمنى من الإعلام إنه يقف مع الزمالك، علشان مش لاقي حد يتكلم عن الزمالك مفيش حد جاب سيرة الزمالك أكن مفيش نهائي بكره»، مؤكدا: «الإعلام تجاهل الزمالك وكأنه لا يوجد نادي مصري ممثل في البطولة الإفريقية».

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كله واخد اللون الأحمر.. أحمد موسى يهاجم الإعلام بسبب الزمالك.. فيديو

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