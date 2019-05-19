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حوادث

نظر دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب.. اليوم

الأحد 19/مايو/2019 - 02:53 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
تنظر اليوم، محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد ، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية ، التى طالب محمود فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده احكام نهائية وباتة فى قضايا الارهاب .

وذكر محمود فى دعواه ، ان الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة افرادها من احباط العديد من الهجمات الارهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر واعضاء لتلك الجماعة الارهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة ، مضيفا الى ان هؤلاء الارهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، اضافة الى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لارهابها الشعب المصرى ، ونص محمود فى دعواه ، ان من يقتل المصريين لا يستحق ان يحمل الجنسية المصرية ووصفهم محمود فى عريضة دعواه بالخونة المرتزقين.

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