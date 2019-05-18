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رياضة

رسميًا.. حمد الله أفضل لاعب في الدوري السعودي

السبت 18/مايو/2019 - 11:58 م
صدى البلد
أحمد هاني
حصد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر جائزة أفضل لاعب للموسم في الدورى السعودى، بعد تسجيله 34 هدفا.

وسجل حمد الله 34 هدفا هذا الموسم فى رقم تاريخى، ليكسر رقم نجم الاتحاد السابق حمزة إدريس صاحب الـ 33 هدفا، ليحصل أيضا على الحذاء الذهبى.

وتفوق المغربي حمد الله على كل من، الكاميروني تاوامبا مهاجم التعاون، لاعب الرأس الأخضر دجانينى تافاريس لاعب الأهلى، المغربى نور الدين أمرابط لاعب النصر، والفرنسى بافيتيمى جوميز مهاجم الهلال.

يعد حفل جوائز الدوري السعودي للمحترفين أو حفل جوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي النسخة الأولى التي تُعلن فيها رابطة الدوري عن تكريم نجوم الموسم الرياضي الحالي عن طريق حفل رياضي ضخم يُقام نهاية الموسم الرياضي وبحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة والرياضية.

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