البابا تواضروس يشهد عرضا مسرحيا لأبناء الكنيسة بمدينة أونا الألمانية.. صور

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء السبت، عرضًا مسرحيًا، بمسرح مدرسة بيتر ڤايس بمدينة أونا، قدمه فريق مسرح كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة أونا الألمانية، في إطار رحلته الرعوية الحالية لأوروبا.



يحمل العرض المسرحي عنوان "ستيفانيا" ويناقش دور مسيحيي العصر الحالي في الشهادة للمسيح، من خلال طرح قضية الشهادة بين العصر القديم و العصر الحديث.



كان البابا تواضروس دشن صباح السبت، كنيسة الملاك ميخائيل بالتينا ليصل عدد الكنائس التى دشنها البابا إلى أربعة كنائس خلال زيارته الرعوية الحالية بأوروبا، حيث تم تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف بألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، سويسرا، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج، ألمانيا، إلى جانب الكنيسة المدشنة السبت.