بعدما كشفت عن اسمها الحقيقي.. صدفة كانت وراء شهرة شيرين

حلت الفنانة شيرين ضيفة على برنامج «سيرة الحبايب» المذاع على قناة «TeN»، وكشفت عن اسمها الحقيقى الذى لا يعرفه كثيرون وهو أشجان.



تابعت: «لا أحب الكذب أبدًا، ولا يوجد أبيضً أو أسود في الكذب، والسر في الحفاظ على ملاحمي أني عمري ما جوعت أو غيرت من أي حد»، مضيفة: «راضية دائمًا بحياتي ولدي قناعة بكل حاجة».



الفنانة شيرين أو أشجان محمد السيد عزام من مواليد القاهرة، وتخرجت في معهد الباليه بالقاهرة، كما نالت درجة الليسانس في الحقوق.



وبدأت حياتها الفنية أواخر السبعينات، بالمشاركة بأدوار صغيرة في مسلسلات تليفزيونية، مثل (بنت الأيام) عام 1977، (السمان والخريف) عام 1978، ومع بداية الثمانينات زادت شهرتها بعضها قيامها ببطولة مسلسل (عيون) 1980، وأيضا عندما حلت كبديلة للفنانة (هويدا) في بطولة مسرحية (المتزوجون) 1981 وهو الذى الذى قدمته ببراعة زادت من شهرتها وتم تصوير العرض المسرحى فى وجودها.