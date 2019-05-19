من الإرهاب إلى نهب التراث.. أمير قطر يسرق ثروات سوريا والعراق واليمن.. فيديو

نشرت قناة "مباشر قطر" على موقع "يوتيوب" تقريرا لها يفضح سرقة نظام الحمدين في قطر لثروات اليمن، مثلما هو الحال في سوريا والعراق، وذلك عبر أذرعه الإرهابية.



وتقول القناة إن أمير قطر، تميم بن حمد، واصل دوره القذر في اليمن، بالسطو على ثروات الشعب اليمني، وسرقة تراثه الفني، فبعدما دعم مليشيات الحوثي الإنقلابية الإرهابية في اليمن، فإن المليشيات قامت برد الجميل عن طريق تشريد الشعب، وأرسلت المليشيات لوحات تراثية إلى قطر.



وظهرت تلك اللوحات في المتاحف القطرية، وتم نسبها زورا إلى الدوحة.



وأشارت القناة إلى أن المتاحف القطرية تعج بالمحتويات المنهوبة من سوريا والعراق واليمن.