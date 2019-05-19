ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

من الإرهاب إلى نهب التراث.. أمير قطر يسرق ثروات سوريا والعراق واليمن.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 04:49 ص
تميم بن حمد
تميم بن حمد
حسام رضوان
نشرت قناة "مباشر قطر" على موقع "يوتيوب" تقريرا لها يفضح سرقة نظام الحمدين في قطر لثروات اليمن، مثلما هو الحال في سوريا والعراق، وذلك عبر أذرعه الإرهابية.

وتقول القناة إن أمير قطر، تميم بن حمد، واصل دوره القذر في اليمن، بالسطو على ثروات الشعب اليمني، وسرقة تراثه الفني، فبعدما دعم مليشيات الحوثي الإنقلابية الإرهابية في اليمن، فإن المليشيات قامت برد الجميل عن طريق تشريد الشعب، وأرسلت المليشيات لوحات تراثية إلى قطر.

وظهرت تلك اللوحات في المتاحف القطرية، وتم نسبها زورا إلى الدوحة.

وأشارت القناة إلى أن المتاحف القطرية تعج بالمحتويات المنهوبة من سوريا والعراق واليمن.

ترشيحاتنا

أرنولد شوارزنيجر يتلقى ضربة قوية من الخلف.. ورد فعل غريب من النجم الأمريكي.. فيديو

بحضور أبو العينين وكرم جبر وشخصيات عامة وإعلامية.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي

أحمد موسى: أنا أهلاوي وهشجع الزمالك في نهائي الكونفدرالية .. فيديو

احنا بنغرق .. نجاة مركب استغاثت بـ الإنقاذ النهرى فى الجيزة

مصرع وإصابة 27 شخصا في حادثين بصحراوي أطفيح

انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم 19 - 5 - 2019.. بيان تفصيلي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور