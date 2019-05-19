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رياضة

نهائي الكونفدرالية .. الزمالك يحلم بخطف لقب أفريقي من قلب بركان المغرب

الأحد 19/مايو/2019 - 08:17 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ريهام بكير
يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اختبارا هو الأصعب هذا الموسم، عندما يلتقي فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك الذي وصل إلى المحطة الأخيرة تنتظره مهمة شاقة في قلب مدينة بركان، نظرا للعديد من الظروف التي تواجه الفريق بداية من الموسم المحلي الشاق وغير المنتظم مرورا بإصابة أحد أبرز عناصره هو التونسي الدولي فرجاني ساسي نهاية بغياب حارس مرماه الأساسي محمود جنش للإيقاف وغياب الحارس البديل عماد السيد للإصابة، مما اضطر المدرب السويسري كريستيان جروس للدفع بالحارس الشاب عمر صلاح في لقاء الغد .

الزمالك قطع مشوارا طويلا للوصول إلى المحطة النهائية ومعانقة الأميرة السمراء التي تأتي في المرتبة الثانية بعد البطولة الأم دوري رابطة الأبطال، كانت البداية بعبور عقبة كوتون بطل تشاد بالفوز في بتروسبورت بسباعية نظيفة قبل الخسارة خارج الديار بهدفين دون رد ، ثم تخطي عقبة اتحاد طنجة المغربي بالتعادل السلبي في طنجة والفوز في برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مشوار الزمالك في دوري المجموعات كان غير منتظم، حيث خسر في كينيا أمام جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل في برج العرب مع حسين داي بهدف لكل فريق، ومع اتلتيكو الانجولي بنفس النتيجة، قبل أن ينتفض أمام البطل الأنجولي في عقر داره بهدف سجله حميد أحداد، وعاد ليحقق فوزا غاليا علي جورماهيا في برج العرب برباعية نظيفة، ثم اختتم مباريات دوري المجموعات بتعادل ثمين مع حسين داي بدون أهداف جعله يتصدر مجموعته ليلاقي حسنية أغادير في الدور ربع النهائي.

حقق الزمالك تعادلا سلبيا في أغادير، وفاز بهدف دون رد في ملعب الجيش بالسويس  سجله إبراهيم حسن، وفي الدور نصف النهائي تخطى الأبيض عقبة النجم الساحلي بالفوز في برج العرب بهدف كهربا ثم التعادل في سوسة بدون أهداف.

تشكيلة المدرب السويسري كريستيان جروس لن تخرج عن كل من : عمر صلاح في حراسة المرمى وأمامه الثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني وفي الجانب الايسر عبد الله جمعة وفي الأيمن حمدي النقاز ويلعب الثنائي طارق حامد ومحمود عبد العزيز في وسط الملعب وأمامهم الثلاثي يوسف أوباما ومحمود كهربا وابراهيم حسن خلف مهاجم وحيد عمر السعيد وقد تحدث تغييرات في التشكيلة الأساسية حسب رؤية المدرب السويسري .

أما الفريق المغربي فتعد هذه المباراة الأولي له في النهائيات الأفريقية حيث لم يسبق له المشاركة في أي نهائي قارئ ، أبرز لاعبيه التوجولي الخطير لابا كودجا هداف الدوري المغربي ويحتل نهضة بركان المركز السابع في ترتيب الدوري المحلي.

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