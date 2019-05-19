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اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 19-5-2019

الأحد 19/مايو/2019 - 10:00 ص
مواد بناء
مواد بناء
آمنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الحديد فى مستهل تعاملات، اليوم الأحد 19 مايو 2019، بعد ارتفاع طفيف بالأمس فسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و800 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وسجل حديد بشاي 11 ألفًا و850 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا و740 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد العشري 11 ألفًا و600 جنيه.

واستقرت أسعار الأسمنت في مستهل التعاملات، وتصدر السويدى للأسمنت بسعر 830 جنيها للطن، وكذا العربية للأسمنت الأسعار بقيمة 825 جنيها للطن، وسجل أسمنت حلوان وطرة سعر 820 جنيها للطن وتبعه أسمنت السويس بسعر 815 جنيها، ثم العسكرى بني سويف بسعر 810 جنيهات للطن.

وسجل التعمير والنصر 805 جنيهات للطن، وأخيرًا الصخرة وشورى وميديكو أسوان 800 جنيه للطن وهو أقل سعر اليوم.

وتراوحت أسعار الجبس بين 820 و540 جنيها للطن، وسجل الطن من سيناء نحو 820 جنيه وهو الحد الأقصى للسعر، تبعه الدولية بسعر 700 جنيه للطن وسجل المعمار 670 جنيها للطن، فيما وصل سعر الطن من العامرية إلى 635 جنيها، وتبعه جبس مصر سيناء بسعر 620 جنيها، وأخيرا السويس بسعر 540 جنيها للطن وهو الحد الأدنى للسعر.

واستقرت أسعار الطوب وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة، ورملي وردي 25×12×6 سم 039 جنيها للألف طوبة.

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