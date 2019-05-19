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ثقافة

قصور الثقافة ترسم البسمة على وجوه الأطفال فى ليالى رمضان الثقافية

الأحد 19/مايو/2019 - 11:07 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الورش المتنوعة الخاصة بركن الطفل منها "رسم حر، تشكيل بالصلصال، صناعة إكسسوارات بخامات مختلفة، رسم على الوجوه، رسم تصاميم مختلفة بورق الكانسون والفوم".

يأتي ذلك ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالى رمضان الثقافية والفنية التى تقيمها بسور القاهرة الشمالى، وضمن اهتمامها بالأطفال وتنمية مواهبهم الإبداعية.

كما أقامت الهيئة مجموعة من ورش الحرف اليدوية التراثية التى تجذب منها " الحرق على الجلد، السجاد، الحصير، الكليم، الخزف، الفخار، الزجاج المعشق"

بالإضافة إلى ورش المرأة المتنوعة للمشغولات اليدوية منها التى يتهافت عليها جمهور السور لتعلمها والإستفادة منها "ورشة إيتامين، خرز، تطريز، خيامية، كوروشيه بالخرز"، حيث تتنوع الخامات المستخدمة من القطن، إلى الصوف والحرير وغيرها هذا بالطبع بخلاف الخامات الصناعية والتى تستخدم في صناعة المفارش والأغطية والملابس والمكملات المنزلية التي لا حصر لها، كما أقيمت ورشة خوص، ورشة خيامية، رسم على الزجاج، والجوبلان والحصير.

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