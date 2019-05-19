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فن

اصحى للدنيا يستضيف هشام سليم غدا

الأحد 19/مايو/2019 - 05:22 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم

يستضيف برنامج «اصحي للدنيا» المذاع علي راديو مصر، غدا الإثنين، الفنان هشام سليم، وذلك في إطار الفكرة الجديدة التي يعمل عليها البرنامج من بداية شهر رمضان وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والتي تهدف الي إحياء العديد من القيم الأخلاقية التي بدأت تندثر من مجتمعنا.

فكرة البرنامج تقوم علي صياغة عدد من القيم المجتمعة والأخلاقية في شكل أسئلة يتم توجيهها الي ضيف الحلقة، من خلال إجابة الضيف تتكشف مواقف جديدة وأسرار خاصة به تذاع لأول مرة متعلقة بشكل مباشر بحياته الشخصية ومواقف أخلاقية تربى عليها.

جدير بالذكر أن البرنامج استاضف عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة والفنانيين.

وكان أبرزهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والفنان أحمد عبد العزيز والنجمة سيمون، والشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل.

البرنامج يذاع عبر أثير راديو مصر من الأحد للخميس من 9-10صباحا، ويقدمه أحمد منتصر ولبني فوزي، رئيس التحرير محمد شاهين، صناعة المحتوي للصحفي محمد المراكبي.

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