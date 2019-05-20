صدى البلد يحاور مصريا مرشحا لمنصب وزير الهجرة والاندماج بولاية ألمانية .. النمر الأسود: الاتحاد الأوروبي يرى مصر صمام أمان لحمايته من السقوط .. فيديو وصور



محمد صلاح:

٣ طرق للحصول على فرصة عمل بألمانيا

كيان جديد لصناعة قرارات لصالح القاهرة

الاتحاد الأوروبي يرى مصر صمام أمان لحمايته من السقوط





قال محمد صلاح، استشاري اجتماعي ومسئول بمكتب الإقامات والجنسيات واللجوء بألمانيا ومؤسس لجنة المهاجرين والتنوع بولاية براندنبورغ ويعمل بالحزب الاشتراكى الديمقراطى ، إنه تم ال الاتفاق والتواصل مع المصريين بألمانيا، لإنشاء كيان حقيقي للمصريين لأول مرة.



وأضاف صلاح، في حوار لـ"صدى البلد"، أن "الكيان يهدف للربط بين المصريين والعمل من أجل مصر ومصلحة أبناء الجالية كتوفير مساعدات أو منح أو إدارة لقاءات مع مسئولين ألمان لصالح مصر، وهذه هي أهم الكيان للاستفادة من خبراتنا وعلاقتنا مع المسؤولين والسياسيين الألمان التي تتيح لنا حرية التحرك من أجل خدمة الوطن.



وأوضح أن الكيان هدفه أن يقف سندا للدولة المصرية في ألمانيا التي تصنع القرار في دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها المسيطر سياسيا واقتصاديا، لافتا إلى أننا نحتاج إلى دعم من وزارة الهجرة للعمل من أجل مصلحة الوطن.



وتابع أن الاتحاد الأوروبي يرى أن مصر هي أهم دول المنطقة كصمام أمان لحماية الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية، موضحا أنه في حال حدوث أزمة سوف تسقط دول الاتحاد الأوروبي لعدم قدرتها على استقبال جميع اللاجئين.



وأضاف أنه من الممكن أن تتم مناقشة مسألة عمل مراكز استقبال اللاجئين العابرين للأراضي المصرية، مع المسئولين الألمان بحكم عملنا في هذا المجال بألمانيا، خاصة أن هؤلاء اللاجئين من الممكن أن يشكلوا عبئا على الدولة المصرية حتى في حال استقبال مصر لدعم مقابل ذلك.



وتابع: "نستهدف من خلال كيان مصري جديد بألمانيا يضم علماءً مصريين متخصصين، أن نعمل على إجراء مشاورات ولقاءات مع مسئولين ألمان لتوفير منح لمصر أو قروض ألمانية لمصر للتنمية وتسليط الضوء على ما تحتاجه مصر".



واستكمل أن قيادات الحزب يدعمونه ويرشحونه لمنصب وزير الهجرة والاندماج على مستوى إحدى ولايات ألمانيا.





وأوضح أن الترشح للمنصب يعد أحد الأسباب التي دفعته لاستكمال والحصول على الماجستير، موضحًا أن السلاح في الوقت الحالي هو العلم واكتساب الخبرات.





وأشار إلى أن لقاءات عديدة جمعته بمسئولين في الحكومة الألمانية باعتباره عضوًا بالحزب مما أكسبه علاقات جيدة، موضحًا أنهم يرشحونه وزيرًا للاندماج والهجرة مكان ألمان لا يستطيعون الأداء بالشكل الفعلي على أرض الواقع.



وقال إن هناك 3 خطوات مهمة لأي مصري في ألمانيا يرغب العمل بها وهي تعلم اللغة الألمانية والحصول على شهادة جامعية بجانب اكتساب الخبرة في أحد المجالات.





وأضاف أن الخطوات الثلاث السابقة هي التي تفتح الفرص في ألمانيا ومختلف المجتمعات الأخرى، موضحًا أن النجاح في التدريب المهني بأي مجال يجعل اللاجىء يحصل بعد 3 سنوات أن على الإقامة الألمانية.





وأوضح أن المجتمع الألماني يغلب عليه الجدية والعمل لذلك فألمانيا هي قاطرة الصناعة في الاتحاد الأوروبي.