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ثقافة

رمز مصر الأشهر .. سر اختيار توت عنخ آمون تميمة لـ كأس الأمم الأفريقية.. صور

الأحد 19/مايو/2019 - 06:24 م
صدى البلد
علاء المنياوي
رغم رحيله منذ آلاف السنين، إلا أن الملك الذهبى توت عنخ آمون يظل رمزا للحضارة المصرية القديمة، خاصة ما صاحب حياته من دراما وتفاصيل مثيرة ومحيرة حتى الآن.

وقد عاد توت عنخ آمون لصدارة المشهد حاليا خاصة في مجال الرياضة، حيث تم اختيار وتصميم تميمة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر الشهر المقبل، على شكل توت عنخ آمون وهو صغير.


وتفسيرا لذلك،قال الدكتور الحسين عبد البصير مدير عام متحف آثار مكتبة الإسكندرية أنه اختيار مهم وموفق، باعتبار أن الفرعون الذهبي الملك توت عنخ امون هو أشهر شخصية على وجه الأرض ورمز مصر الأشهر حول العالم.

وقال عبد البصير لموقع صدي البلد أن توت تولي الحكم والملك صغيرا ومات صغيرا،مما جعل من حياته وموته واكتشاف مقبرته اسطورة تجوب آفاق العالم،كذلك في اعين الأفارقة الأشقاء في القارة السمراء.


وأضاف:مما يؤكد أن اختياره مقبولا وموفقا، أنه يعتبر توت عنخ امون من الفراعنة الذين تم تصويرهم في تماثيل سمراء كحراس لمقبرته.

وتاريخيا فإن توت عنخ أمون أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم، وكان فرعون مصر من 1334 إلى 1325 ق.م. في عصر الدولة الحديثة،وقد اعتبر الكثير وفاة فرعون في سن مبكرة جدًا أمرًا غير طبيعي وخاصة مع وجود آثار لكسور في عظمي الفخذ والجمجمة، وزواج وزيره من أرملته من بعد وفاته وتنصيب نفسه فرعونًا.
رمز مصر الأشهر .. سر اختيار توت عنخ آمون تميمة لـ كأس الأمم الأفريقية.. صور
رمز مصر الأشهر .. سر اختيار توت عنخ آمون تميمة لـ كأس الأمم الأفريقية.. صور
رمز مصر الأشهر .. سر اختيار توت عنخ آمون تميمة لـ كأس الأمم الأفريقية.. صور
رمز مصر الأشهر .. سر اختيار توت عنخ آمون تميمة لـ كأس الأمم الأفريقية.. صور

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